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居檢者違法入住日租 北市首波開鍘3處各罰3千公布姓名

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊日前表示，台北市曾有一處地址疑日租套房，已收住多達十多次居家檢疫者。本報資料照片
台北市副市長黃珊珊日前表示，台北市曾有一處地址疑日租套房，已收住多達十多次居家檢疫者。本報資料照片

為避免日租套房成防疫破口，北市府宣布本月22日起，若未能完成清場，除對建物所有權人開罰，還要公布姓名及住址。觀光傳播局表示，截至24日止，台北市仍有9位居家檢疫者未入住防疫旅館、自宅或親友無償提供住所，而是短租方式入住3處疑日租套房，已開罰建物所有權人3000元罰款，並公布首波違規者姓名及建物地址。

觀傳局表示，這三處疑似日租套房，因違反市府防疫措施，台北市政府已依9月7日公告，開罰建物所有權人3千元罰鍰，並公佈姓名地址。後續也將持續針對非法日租嚴格查緝，若查有實證則開罰10萬到50萬元並勒令歇業；屢次再犯者則課以怠金20萬至30萬外，嚴重者更將斷水斷電。

局長劉奕霆表示，台北市現居家檢疫者近6000人，遍12行政區，每日約有3400人入住防疫旅館，其餘則多住在自宅或親友無償借住之房舍，極少部分則入住疑似日租套房。

但因日租套房為非法旅宿，多未能依規定消毒清潔、動線混雜，又反覆接待居家檢疫或居家隔離者入住，容易交叉感染、形成病毒傳播溫床，更引發社區居民反彈。

為杜絕不肖業者一再將套房出租給居家檢疫者，在未做好社區防疫之際徒增交叉感染風險，造成防疫漏洞；北市府民政局、警察局自9月7日起經地毯式查察，逐一詢問，第一波已確認有9處違反本府公告。

副市長黃珊珊表示，針對疑似日租套房收居家檢疫或居家隔離者，市府公告，已處建物所有權人3000元罰鍰，並公布姓名及建物地址。後續更將持續針對非法日租嚴格查緝，若查有實證則開罰經營人新台幣10萬到50萬元並勒令歇業；屢次再犯者除課以怠金20萬至30萬外，嚴重者更將停止供水供電。

觀傳局表示，目前北市現有防疫旅館67家、近4800間客房可提供居家檢疫者入住，選擇眾多，且量能充裕。少數居家檢疫者則無意配合市府防疫政策，仍存觀望態度，市府表示將嚴格執法、嚴懲不貸，

北市府表示，目前市府每日核對上百件居檢者入住名單，若發現違規項目，後續也將繼續開罰，並公布所有權人姓名及建物地址，以懲效尤。

居家檢疫 北市 防疫旅館

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