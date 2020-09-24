北市：美容化妝品消費申訴 賣產品送課程爭議最多

台北市法務局今天表示，統計今年1月至今，全市美容化妝品業消費爭議申訴案共522件，以賣產品送課程爭議最多，呼籲消費者簽訂契約時應確認內容。

法務局與衛生局上午召開記者會宣布今年稽查美容化妝品業結果，消保官龔千雅說，統計今年至今的美容化妝品業消費爭議案，以賣產品送課程、假問卷真行銷爭議最多。

消保官表示，類似消費爭議案，業者會趁消費者體驗時，用緊迫式推銷，誘導消費者拆商品並錄影存證，再以拆封商品不給退費為理由或提高產品定價，當消費者想解約時就收高額解約費，導致申訴案居高不下，申訴人以學生或剛入社會年輕人居多，相關狀況恐違反公平交易法。

消保官呼籲，消費者簽約前要先確認購買內容，了解分期付款的支付對象是業者或第三方資融公司，要求業者載明美容課程項目、堂數、金額及提供使用紀錄影本等資料，並拍照留存，才能當成退費證據。

法務局表示，會持續查緝美容化妝品業定型化契約，業者若違反「瘦身美容定型化契約應記載事項及不得記載事項」，將依法裁處，民眾遇類此消費爭議，可打市民熱線1999申訴。

此外，法務局與衛生局自今年6月至8月聯合稽查瘦身美容業，抽查8間業者的定型化契約，初查結果3間不符規定，因業者未使用定型化契約或契約內容與規定不符，例如付款方式及費用不明確等，3間業者皆已改善完成。