台南市議會獲全台議會透明度第一 郭信良：感謝肯定

公民監督國會聯盟進行全台議會透明度調查，本月中公布今年調查結果，台南市議會在全台22縣市議會中榮獲第一名。議長郭信良表示，這是所有第三屆議員共同努力得來的成果，他很感謝受到肯定，也會再接再厲，讓更多民眾參與議事進行的過程。

郭信良指出，公督盟上次公布調查結果是在2018年，當時台南市議會得到的評語是「待加強」，連「尚可」都達不到；經過2年，台南市議會不僅得到「較佳」評語，更一躍成為全台第一名，這是屬於全體榮耀。

郭信良說明，這2年來，台南市議會不管是定期會或是臨時會，都有電視轉播；在網路直播部分，包括程序委員會在內，只要有開議的議程，全部都進行網路直播。錯過直播時間的民眾可以隨時點開台南市議會網頁或台南市議會LINE觀看，不受時間、地點限制。另外，目前針對專案報告、市政總質詢議程，都有手語同步翻譯，照顧聽障朋友了解議政需求，落實「監督市政，全民一起來」願景。

對於公督盟提出的26項調查指標，郭信良表示將再努力，予以改善，盡力維持民眾參與市政監督管道的暢道，促使更多人關心地方建設與發展。