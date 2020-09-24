遲到10分鐘扣半天薪 北市：不符比例可開罰

台北市勞動局表示，許多公司所送的工作規則訂有遲到扣薪條款，其中遲到時間與扣薪比例不符，例如遲到10分鐘扣半天薪水；遲到扣薪未按比例違法，最高可罰100萬元。

勞動局表示，至今有多家事業單位所送的工作規則訂有遲到扣薪條款，其中遲到時間與薪資扣發比例往往不符，例如遲到10分鐘扣半天薪水。

勞動局長陳信瑜表示，勞動局對於工作規則中逾越法令內容一律不予核備，尤其遲到扣薪未按比例，已涉及工資未完全給付，恐違反勞動基準法第22條規定，若經查證屬實可依法裁處。

陳信瑜指出，若勞工有遲到情形，於工作規則訂定「依實際缺勤時間不發給薪資」規定，尚不違反法令；但勞工有提供勞務出勤時間，雇主應核實發給薪資，不可因勞工遲到採取倒扣薪資懲罰。

勞動局勞資關係科長陳明鈴表示，遲到10分鐘只能不發10分鐘薪水，不能直接扣半天薪；執行方面，若有遲到扣薪未按比例情形，依勞基法可處新台幣2萬至100萬元罰鍰。

勞動局指出，依勞動基準法第70條，雇主僱用勞工人數在30人以上者，應依其事業性質，針對工時、休息、休假、工資等相關事項訂立工作規則，報請主管機關核備後並公開揭示。