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愛之船、夢幻鐘樓... 八里左岸浪漫打卡點將開放
新北市高灘地工程管理處推出「河濱幸福三部曲」 ，首部曲由三重辰光橋的愛心鎖，象徵初見戀人的戀愛意象開始，帶著愛意萌芽的甜蜜心境一路至板橋新莊新月橋，戀人們在巨型月亮下浪漫求婚共許未來，最終章的「心心相映廣場」將在八里左岸展開，有多處藝術裝置要讓你拍照打卡浪漫破表。
預計9月28日開放的拍照新地標「心心相映廣場」，是新北市府利用河濱打造「河濱幸福三部曲」最終章，由五彩繽紛的琉璃石打造雙心型廣場，左右由「甜心步道」貫穿河岸邊的藝術裝置亮點，及重新改裝的八里客船碼頭，結合八里的天然水岸風光，打造一條飄浮在草地上的珍珠項鍊「珍愛一世」藝術裝置，以遠眺大屯山為背景，共同見證戀人的山盟海誓。
另一個裝置藝術「鍾愛一世」，隨著各個時段的光線，透過鐘樓的彩色玻璃，呈現出五彩繽紛的光影，從晨曦、黃昏直至暮色降臨，搭配河面上波光粼粼，當廣場鐘聲響起，要讓戀人們聽見幸福的聲音。
廣場邊水藍色波浪地台上「八里愛之船」，象徵乘載著心心相印的人們「航向幸福」；沙灘旁的心型鞦韆猶如一個大型畫框，讓戀人們留住這世間最好的風景。
要來這裡，大眾運輸可搭公車或渡輪，公車可在台北車站或捷運蘆洲站轉乘大台北公車704至「下街仔」站下車，往環境教育中心方向走即可抵達，或在板橋車站或捷運新埔站轉乘大台北公車963至「下街仔」站下車。
高灘處推薦搭渡輪前往，可由淡水漁人碼頭或淡水老街乘渡輪，不但可串遊淡水老街與八里左岸的延伸行程，更可遠眺觀音山和淡水出海口景觀。
若自行開車前往，建議走台64線八里1號出口下匝道，右轉中華路，經龍米路左轉觀海大道，車輛可停放在環境教育中心停車場。
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