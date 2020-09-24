柯文哲：捷運出入口增設雙向電扶梯或電梯

台北市長柯文哲上午前往台北捷運忠孝復興站，視導「捷運初期路網 出入口電梯/電扶梯中期改善工程」。柯文哲表示，因應高齡化社會，提供貼心的捷運搭乘環境，在捷運車站出入口於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯。同時，宣布明天(25日)忠孝復興站，忠孝敦化站及忠孝新生站（3、3、4號）開放出入口，10月15日，11月17日及12月15日也將陸續開放江子翠站（2號），國父紀念館站（2號）及復興崗站之出入口。預計於111年底前總計將完成16站23處出入口及4處站內月台，共62部電扶梯及1部電梯的改善工程。

另外，針對近日北市公安意外頻傳，包括前天內湖安養所大火，柯文哲突然爆料，有接到「關說電話」，隨即改口稱是「陳情」。 台北市長柯文哲表示，捷運提供貼心的捷運搭乘環境，在捷運車站出入口於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯。記者黃義書／攝影 台北市長柯文哲表示，捷運提供貼心的捷運搭乘環境，在捷運車站出入口於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯。記者黃義書／攝影 台北市長柯文哲上午前往台北捷運忠孝復興站，視導「捷運初期路網 出入口電梯/電扶梯中期改善工程」。記者黃義書／攝影 台北市長柯文哲表示，捷運提供貼心的捷運搭乘環境，在捷運車站出入口於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯。記者黃義書／攝影 台北市長柯文哲上午前往台北捷運忠孝復興站，視導「捷運初期路網 出入口電梯/電扶梯中期改善工程」。記者黃義書／攝影 台北市長柯文哲上午前往台北捷運忠孝復興站，視導「捷運初期路網 出入口電梯/電扶梯中期改善工程」。記者黃義書／攝影