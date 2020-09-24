快訊

又抓到！台中業者自大陸進口口罩 假冒國家隊醫用口罩販售

共軍西南海域演習：東沙群島失守，會有什麼衝擊？

柯文哲：捷運出入口增設雙向電扶梯或電梯

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
台北市長柯文哲上午前往台北捷運忠孝復興站，視導「捷運初期路網 出入口電梯/電扶梯中期改善工程」。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲上午前往台北捷運忠孝復興站，視導「捷運初期路網 出入口電梯/電扶梯中期改善工程」。記者黃義書／攝影

台北市長柯文哲上午前往台北捷運忠孝復興站，視導「捷運初期路網 出入口電梯/電扶梯中期改善工程」。柯文哲表示，因應高齡化社會，提供貼心的捷運搭乘環境，在捷運車站出入口於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯。同時，宣布明天(25日)忠孝復興站，忠孝敦化站及忠孝新生站（3、3、4號）開放出入口，10月15日，11月17日及12月15日也將陸續開放江子翠站（2號），國父紀念館站（2號）及復興崗站之出入口。預計於111年底前總計將完成16站23處出入口及4處站內月台，共62部電扶梯及1部電梯的改善工程。

另外，針對近日北市公安意外頻傳，包括前天內湖安養所大火，柯文哲突然爆料，有接到「關說電話」，隨即改口稱是「陳情」。

台北市長柯文哲表示，捷運提供貼心的捷運搭乘環境，在捷運車站出入口於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲表示，捷運提供貼心的捷運搭乘環境，在捷運車站出入口於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲表示，捷運提供貼心的捷運搭乘環境，在捷運車站出入口於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲表示，捷運提供貼心的捷運搭乘環境，在捷運車站出入口於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲上午前往台北捷運忠孝復興站，視導「捷運初期路網 出入口電梯/電扶梯中期改善工程」。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲上午前往台北捷運忠孝復興站，視導「捷運初期路網 出入口電梯/電扶梯中期改善工程」。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲表示，捷運提供貼心的捷運搭乘環境，在捷運車站出入口於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲表示，捷運提供貼心的捷運搭乘環境，在捷運車站出入口於道路兩側各至少有一處出入口設置雙向電扶梯或電梯。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲上午前往台北捷運忠孝復興站，視導「捷運初期路網 出入口電梯/電扶梯中期改善工程」。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲上午前往台北捷運忠孝復興站，視導「捷運初期路網 出入口電梯/電扶梯中期改善工程」。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲上午前往台北捷運忠孝復興站，視導「捷運初期路網 出入口電梯/電扶梯中期改善工程」。記者黃義書／攝影
台北市長柯文哲上午前往台北捷運忠孝復興站，視導「捷運初期路網 出入口電梯/電扶梯中期改善工程」。記者黃義書／攝影

捷運 電梯 柯文哲

延伸閱讀

冷眼集／螺絲鬆了？KTV到安養中心燒出施政危機 柯市府SOP失靈

愛心卡點數搭捷運列重大政策？議員轟柯文哲：拖這麼久

私人安養中心管理「螺絲鬆了」？ 柯文哲：鬆是不會鬆啦

打臉柯文哲海綿城市 北投公園花900萬鋪花崗岩人行道

相關新聞

愛之船、夢幻鐘樓... 八里左岸浪漫打卡點將開放

新北市高灘地工程管理處推出「河濱幸福三部曲」 ，首部曲由三重辰光橋的愛心鎖，象徵初見戀人的戀愛意象開始，帶著愛意萌芽的甜...

北流風光開幕就傳人事地震　黃韻玲首度公開回應

台北流行音樂中心（北流）本月初風光開幕，不料5天後執行長彭季康就被董事長黃韻玲撤換，引發外界關注，今有北市議員質疑是「人...

長者抱怨捷運難搭 北捷增63處電梯電扶梯 2022年底開放

因應高齡化、打造捷運無障礙空間，台北捷運局「捷運初期路網車站電扶梯／電梯中期改善工程」預計2022年底啟用。市長柯文哲今...

瘦肉精美豬惹議！台中捍衛食安2階段落實肉品產地標示

台中市食品藥物安全處今天說，中央將在明年開放瘦肉精美豬、全齡美牛進口，台中市政府為保障市民健康及消費權益，堅持「瘦肉精零...

北農跟誰收購51.5公噸高麗菜？翁震炘語塞：回去看資料

台北農產運銷股份有限公司（北農）遭員工爆料疑做假帳，台北市議員鍾小平指出，去年12月28日高麗菜價格每公斤5至10元不等...

居檢者違法入住日租 北市首波開鍘3處各罰3千公布姓名

為避免日租套房成防疫破口，北市府宣布本月22日起，若未能完成清場，除對建物所有權人開罰，還要公布姓名及住址。觀光傳播局表...

螺絲鬆？柯文哲爆：錢櫃後嚴查 常每天接關說電話

台北市短短半年來，重大公安事件頻傳，柯市府遭質疑螺絲鬆了？不過柯文哲今天受訪卻加碼踢爆，從錢櫃大火後，北市府因嚴格稽查，...

亞太社會創新高峰會明年5月新北登場 實體線上同步舉辦

亞太社會創新高峰會明年5月將由新北市主辦， 計畫以實體搭配線上方式舉辦。市府經發局長何怡明表示，新北市將整合青創大平台資...

陶塑生命張力 徐永旭獲台灣陶藝獎卓越獎

65歲的徐永旭歷經22年國小教職、運動員、國樂教師等身分轉換，43歲時毅然辭去穩定教職，全心投入陶藝創作，昨天獲得「台灣...

新北職業探索課程 延伸國小高年級

新北市教育局為了翻轉技職教育，今年起把職業探索全面往下延伸到國小高年級，還希望能夠在不影響教學的情況下，讓小學職業試探常...

獨／遭爆進貨51.5公噸高麗菜造假？北農：屬預約交易

台北農產運銷股份有限公司（北農）遭爆做假帳？北農今召開董事會，有2名董事會成員提出員工檢舉信指出，去年12月28日拍賣高...

大巨蛋第1排 美國創新中心開幕

台北副市長蔡炳坤昨參加美國創新中心（AIC）開幕典禮表示，大巨蛋若照目前進度順利，應後年就能完成，將帶來商機和人潮，北市...

熱門新聞

貧姊弟100元吃三餐 十年後發現牛排老闆娘多送附餐求報恩

獨／遭爆進貨51.5公噸高麗菜造假？北農：屬預約交易

台南國慶煙火26日先試放 快來先「試搶」好位子

10多年才開花！黃紋萬年麻超高花莖奇觀 路過不要錯過

大學瘋到桃園設校 藍議員憂圈地炒作

漢堡王台南店推買漢堡送糖包 限定活動卻惹怒台南人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。