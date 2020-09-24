亞太社會創新高峰會明年5月新北登場 實體線上同步舉辦

亞太社會創新高峰會明年5月將由新北市主辦， 計畫以實體搭配線上方式舉辦。市府經發局長何怡明表示，新北市將整合青創大平台資源，透過企業出題、出資源方式協助新創介接市場，創造更多新創合作機會，在中和、板橋和土成等地打造主題創業基地；也盼明年高峰會獲取投資契機。

社創高峰會希望藉由科技或商業創新解決社會問題，兼顧社會福祉、環境價值與獲利能力的目標企業，是亞太地區各國的重要發展趨勢，政府推動峰會則希望讓世界看見台灣經驗，從台灣出發，規畫亞太地區社會企業發展的下一哩路。

行政院政務委員唐鳳昨晚將2021年亞太社會創新高峰會縣市主辦權交給新北市，將由新北市府及婦女權益促進發展基金會合辦，明年主題由今年的「想響亞洲」擴大為「投資亞洲」，盼能搭建投資對話平台。

何怡明表示，新北市不斷推出各項新創、社企發展環境政策，如打造創業加速器「新北創力坊」後，成立「新北社企．電商基地」、「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」等創新育成基地，未來也將運用公益回饋空間如中和、板橋與土城等地打造主題式創業基地。

她說，新北市今年推出「群眾募資輔導計畫」、「國際視訊採購商洽會」，協助新創業者與國際對接，也盼明年高峰會搭建國際媒合交流平台，讓新北、台灣更多的社創成果被看到，資訊資源共享，增加投資契機。