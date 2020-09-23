獨／遭爆進貨51,5公噸高麗菜造假？北農：屬預約交易

台北農產運銷股份有限公司（北農）遭爆做假帳？北農今召開董事會，有2名董事會成員提出員工檢舉信指出，去年12月28日拍賣高麗菜，交易價格從每公斤5至10元不等，北農卻在拍賣結束後，分別在第一及第二市場灌入沒有實際拍賣的高麗菜拍賣數量及價格，數量多達51.5公噸，單價均為17元。北農總經理翁震炘受訪表示，當天進貨量大，為照顧農民，採預約交易，並不是走拍賣系統，只是由北農做中介媒合。

北農23名新任董監事今召開首場董事會，據了解，有2名董事會成員提出此案討論，其中1位還大動肝火，北農董事長黃向羣一度還喊休會。北農總經理翁震炘表示，當天高麗菜到貨量達400公噸，為了穩定價格，北農採購51.5噸上等高麗菜，再請友好企業預約訂購，包含農會系統、北農營業部供應全聯福利中心、國營事業等單位，採「預約交易」模式，由北農做中介媒合，才沒有在拍賣系統中，「沒有做假帳的問題」。

翁震炘說，北農請國營事業、農會、企業採購這些盛產蔬菜，買方用17元買入，這些交易有被記錄在北農帳戶中，並無做假帳。

北市議員鍾小平接受員工檢舉，據內部董事透露，有員工提出檢舉信，北農2019年12月28日當天拍賣高麗菜，交易價格從每公斤5元至10元不等，每回拍賣價格及數量均要登載於公司電腦系統，公司卻在拍賣結束後，分別在第一及第二是場灌入沒有實際拍賣的虛假高麗菜數量及價格。

該名員工指出，這筆「虛假高麗菜」總數量為5萬1500公斤（51.5公噸），單價均為17元，與實際行情價落差大，分別在第一市場灌入5筆，第二市場灌入4筆，合計共9筆。另有知情人士透露，若要實際進如此龐大的貨量，至少要6輛卡車運送。

鍾小平批評，若循正常拍賣管道，每批菜進來，要經過排班、地磅、業管組開三聯單、蔬菜組拍賣場編號分級，接著才公開競標，但這批貨根本沒有進來，哪來17元價碼？當天怎麼會有交易額？

對此，翁震炘說明，北農有兩種模式，一是走拍賣系統，另外則是預約交易系統，當時為了穩定價格、照顧農民，才採預約交易，保留好的規格品，請企業幫忙訂購。