新北「愛盲」免費上架購物台 侯友宜：中秋業績拚8千萬

中秋佳節前夕，愛盲基金會今與東森購物台共同宣布，將在購物平台上架愛盲庇護工廠的四款禮盒，全部免上架費，新北市長侯友宜今出席見證時表示，感謝企業響應公益，支持新北的弱勢團體，他也信心喊話，愛盲在中秋的業績至少成長兩成，上看8000萬。

新北市愛盲庇護工場提供身障員工工作機會，主要負責簡單、重複性高的商品包裝及手工肥皂製作，此次在購物平台共上架「花開富貴」、「平安討洗」、「愛團圓」及「平安找茶」等四款禮盒，包含天然果乾、手工皂及茶葉等禮品。

侯友宜今在現場也戴上黑色眼鏡，體驗視障者工作的不易，他表示，新北市會永遠跟身障朋友站在一起，期許在購物平台協助下，中秋檔期銷售「至少成長兩成，達到8000萬元」，並期許更多庇護工場能與購物平台合作，為身障工作者創造穩定收入。