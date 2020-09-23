我們在愛裡 金山財神爺揪團淨灘野餐

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山財神爺公益協會辦理淨灘趣x野餐曬x悅讀熱，藉由全家一起淨灘、野餐的過程，培養家庭天倫之樂。 圖／紅樹林有線電視提供
金山財神爺公益協會辦理淨灘趣x野餐曬x悅讀熱，藉由全家一起淨灘、野餐的過程，培養家庭天倫之樂。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市金山財神爺公益協會於金山青年活動中心辦理淨灘趣x野餐曬x悅讀熱「我們在愛裡」攝影比賽，齊聚88組家庭參加，藉由全家一起淨灘、野餐的過程，培養家庭天倫之樂，也讓孩子透過捕捉一家人愛護海洋的淨灘畫面，藉此也將親子的愛、對大自然的愛發揚出去。

金山財神爺公益協會理事長蔡蒼明表示，金山財神爺公益協會在金山青年活動中心辦理淨灘趣x野餐曬x悅讀熱「我們在愛裡」攝影比賽，有88組家庭參加，活動強調從愛出發，讓孩子浸潤在愛裡成長，透過全家一起淨灘、野餐的過程，培養家庭天倫之樂。

金山財神爺公益協會榮譽理事長黎清美說，金山財神廟慈善會致力於弱勢照顧、地方關懷、教育扶助，不過慈善會是擴及全台灣，為了為新北市的孩童與教育盡更多心力，並導引人心向善，再於107年12月成立金山財神爺公益協會，以強化扶助弱勢家庭就業，創造更多的社會和諧。

現代生活忙碌、緊湊，使得親子間關係疏遠，這次的親子淨灘、野餐、閱讀活動，搭配親子體驗及自製美食，在樂活氛圍下，享受自在愜意的午後親子時光從「愛」出發，並透過孩子視角，辦理攝影活動，要紀錄親子一起愛護自然與戶外野餐的美好的畫面，藉以促發天倫之愛。

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