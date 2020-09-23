淡水新埔海堤搶修 下月完工盼成新景點

淡水區聖約翰科技大學後方的海岸線，由水利署第十河川局在去年進行整修工程，今年七月與聖約翰科技大學簽署「新埔海堤場域多元利用與維護合作備忘錄」，雙方將攜手打造環境教育園區，工程下個月完工，讓民眾可以更簡單方便靠近大海。

水利署第十河川局長曾鈞敏表示，這一座海堤自民國73年建造到現在，都沒有整建，而外圍則是有早期先民留下來的石滬群，因此整建後的海堤將會以親近海水的形式來完工，讓民眾可以更簡單方便靠近大海。

十河局表示，雖然海堤即將完工，不過要進來這裡的路途可就沒這麼好走，因此未來希望營建署在淡海新市鎮二期規劃當中，可以將鄰近道路做更完善，加上新埔海堤的位置在新市鎮二期規劃當中是劃為海濱公園，也希望藉由各單位的合作，將這裡打造成為新的亮點。