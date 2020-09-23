貢寮新住民當導覽員 探訪澳底深度之美

貢寮區新住民在上過區公所舉辦的導覽課程後，開始以新住民居住者的角度，融入在地歷史文化，提供社區導覽接團服務，今(23)日豐珠中學學生前來探訪澳底地區，新住民社區導覽石頭屋、貝殼砂海灘、吳沙墓等景點，還有漁港與造船廠的參觀，讓學生們更加了解澳底海岸的發展。

貢寮區澳底是位在鼻頭角與三貂角之間的海港，最近正值剝皮魚季漁穫豐富，而當地的造船廠也是特色產業，一輛價值上千萬的船隻，從龍骨的設計、以檜木塑型，任何曲線角度都影響漁船的漂浮承載能力，今天造船廠正巧在執行脫模，船隻的支撐分為三部分，如今抽走其中一份，另外又得花個幾天時間處理，才能一一解除新船的束縛，以軌道放入大海。

貢寮區新住民關懷協會導覽員劉秋雲表示，因為大家對澳底的造船廠似乎蠻陌生的，此次特別帶學生們來看看，也很感謝造船廠的熱心，提供參觀講解，讓這趟澳底小旅行，不僅看海看美景，也能了解地方產業發展。

走過漁港，穿過保健站旁的小徑，見到三山國王廟，還有美麗的珊瑚貝殼海灘，學生們發現秘境都好興奮，也好佩服導覽的新住民能認識這麼多在地的文化背景。

豐珠中學校長陳紅蓮表示，透過貢寮區公所先前舉辦的新住民導覽課程，新住民以導覽員身分增進就業能力，也提升他們對在地的認同感，這次行程中豐珠學生有人是原住民，有的也是新住民二代，跟著導覽員邊聽故事邊學越南文，讓他們收穫豐富，也了解山腳下，澳底的深度之美。