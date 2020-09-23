淡水人口逐年增 台電成立巡修課穩定供電

新北市淡水區新市鎮發展，人口愈來愈多，昨(22)日台電公司淡水服務所成立巡修課，並舉辦揭牌儀式，台電在淡水地區供電服務用戶數每年約以10,000戶急遽增加，目前已達14萬戶，為了強化供電品質及搶修時效，將原本的巡修班進行編制擴增，希望讓供電更加穩定。

台電台北北區營業處黃美蓮處長表示，為了優化巡修部門服務轄區、強化工作能力、提升線路維護搶修效率與供電可靠度，經過去3年多來的努力籌劃，透過組織改造，於今年6月核准成立淡水巡修課。

淡水區長巫宗仁表示，台電人員相當辛苦，過去颱風等災害，都必需靠他們維持電力，因此這次人力設備都升級，也感謝台電看到淡水的發展需求。

台電公司維護經理董群驥表示，過去搶修最嚴重的時刻，就是颱風來襲，不過搶修也必需要經過一定的程序，而目前配置為人力23人，未來將更擴增為28人、9台工程車，將可大幅增加緊急事故的搶修能量，進一步確保淡水地區之供電穩定。