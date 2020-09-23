汐止鄉長里運動加共餐 觀天下有線送加菜金

汐止區鄉長里老人共餐辦了五年，每個禮拜不但邀請長輩一起吃飯，還會安排許多健康課程，今(23)日星期三，有專業老師帶著長輩做運動健身操緞練肌耐力，而中秋節就快到了，觀天下有線電視也送來加菜金，希望老人共餐能夠持續舉辦，讓長輩多走出來動一動更健康。

搭配輕快音樂，就算坐在椅子上，照樣可以手腳動一動，汐止鄉長里、鄉長社區及玉泉宮一起舉辦的老人共餐，每個星期三都會邀請長輩一起上課、吃飯，這一天配合市政府銀髮奇肌，由專業老師帶著長輩做運動，主要是要緞練老人家的肌耐力，更健康，幾十位的長輩還有汐止區長、觀天下有線電視總經理也跟著一起做。

汐止區長陳健民指出，鄉長里每個星期三都會辦理共餐，那今天很特別的是又加入了銀色奇肌，那這其實市府已經推動一陣子了，因為長輩年紀大了之後在肉類的攝取會比較少，會影響到肌耐力，透過運動的方式來增加，讓長者可以活的更健康。

觀天下有線電視總經理周鴻均表示，今天一開始就加入動健康的活動，又有發展社區帶來排舞的表演，感受到鄉親大哥大姊們都非常有活力，那今天除了來參加共餐之外，也帶來加菜金，希望能夠支持里長讓共餐活動可以持續辦下去。

長輩們吃飯前動一動，都好開心，尤其每次上完課大家還能一起吃飯聊天，而中秋節就快到了，除了和長輩們一起運動，觀天下有線電視公司還送來加菜金，里長曾俊華也頒發了感謝狀表示感謝。

鄉長里長曾俊華說，共餐已經辦了五年，今天非常感謝觀天下來致贈中秋節的加菜金，還有區長及周總經理幫老人家打菜，長輩都很開心。