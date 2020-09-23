化身體苦痛為創作 徐永旭獲台灣陶藝獎卓越獎

65歲徐永旭當年毅然辭去教職投入陶藝創作，至今近20年時間，把身體苦痛轉化成生命張力，不斷突破自我創作極限，成就斐然今天獲「2021台灣陶藝獎」首屆卓越獎表揚。

台灣陶藝獎每2年舉辦一次，如今邁入第3屆。新北市文化局所屬鶯歌陶瓷博物館今天公布，「2021台灣陶藝獎」首屆卓越獎得主為徐永旭。

頂著一頭招牌澎捲髮的徐永旭，出生於民國44年，原本是一名國小教師，43歲那年因緣際會接觸陶藝後辭去教職，秉持「要身體被病魔吞噬前，發揮生命的最大張力」信念，把長年飽受類風濕性關節炎苦痛的身體化為媒介，全心投入創作之中。

他20餘年的陶藝創作，由單一物件逐漸擴展成跟空間對話的大型作品，不斷以手指按、捏、擠、推，反覆堆疊陶土，將個人的情感和汗水直接烙印在作品上，考驗體力、技術與燒窯條件。

陶瓷博物館表示，徐永旭的作品充滿有別於傳統陶藝的自由創造力，開創陶藝新視界，短短20餘年間獲獎無數，包括「第八屆日本美濃國際陶藝競賽首獎」、2018年聯合國教科文組織國際陶藝協會榮譽會員殊榮等，獲得「台灣陶藝獎」首屆卓越獎實至名歸。

此外，「2021台灣陶藝獎」的「創作獎」、「實用獎」、「新銳獎」將於10月30日起收件至明年1月8日，暫定明年2月初審、3月公布複審，獎金最高新台幣25萬元，相關資訊可上陶博館競賽徵件網站查詢。