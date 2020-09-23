愛心卡點數搭捷運列重大政策？議員轟柯文哲：拖這麼久

台北市長柯文哲中午赴市議會向台北問政監督連線及新黨議員說明這個會期政策性預算、優先議法案；市府將愛心悠遊卡每月480點補助，擴大用於搭捷運使用，列為重大政策，遭新黨議員潘懷宗砲轟，拖這麼久，現在還放在重大政策中，好像議會不會通過此案，事實上是議會早要求通過，市府早應該要配合，「這樣很不夠意思」。

潘懷宗說，柯文哲上任把重陽敬老金刪掉，民眾一直耿耿於懷，省下的錢到底用什麼在年長者身上？像敬老卡、愛心卡，當然可以用到捷運，不知道為什麼要拖這麼久？一開始是公車、計程車，要擴及捷運，柯市府6年來已經不只一次提到，還說是重大政策法案？

另外，潘懷宗說，政策性預算，社會住宅當然全力支持，沒有人反對，但是希望蓋的時候，要讓里長、民眾知道蓋社宅有哪些回饋地方的設施，還有優先議案，很多案子議會同意，不知列到優先法案是什麼意思。

潘懷宗表示，通常市長會列出優先法案，都是具有爭議性、害怕通不過等，才來處理，但列出的每項，議會都會通過，譬如多長照機構委託案，養老中心再招標案本來這些案子都會通過，寫上這些案子，有點奇怪。

北市府所提的報告案，共列重大政策1案、政策性預算19案、優先法案7案、優先議案5案。將陸續與議會的各黨團、政團溝通，今天先與台北問政監督連線及新黨議員說明，之後再安排藍綠和無黨籍議員，時間未定。

柯文哲強調，他的執政是民生第一，不會碰觸意識形態的政治議題，拿出來的都是該做的，像是蓋公宅，裡面的公共設施要做什麼，他也向議員說明，市府的預算愈編愈實在，過去的「統刪」、「打九折」，盡量不要，若看哪一條不順眼就刪掉，不要統刪，統刪就不是審預算了。