因應中秋、國慶連假 北市公車、道路進行調度

因應中秋連假本周六補班補課，配合政府行政機關與各級學校9月26日上班、上課，10月1日、10月2日周五中秋節及10月9日周五雙十國慶連續假期的交通需求，北市交工處將於9月26日調整全市20處路段調撥車道，並於10月1日、2日及9日取消實施調撥車道。

20條調撥車道路段包含，國醫中心至成功路、永福橋頭至自來水南區營業處、永春街254巷至師大路口、南港水廠至忠孝東路、南港橋頭至研究院路、士商路至劍潭路、通河街至民族西路、中正橋頭至愛國西路、福林橋頭至劍潭路、酒泉街至民生東路、臺北市調查處至基隆高架道路樂業匝道、基隆路至仁愛路、中山北路至吉林路、辛亥路至和平東路、開封街至忠孝西路、五常街至民權東路、大直街至大直橋、行善路至南京東路6段、陽光街至民權東路6段11巷、迪化街至環河北路。

原配合學生至學校上下學及平假日時段實施的147處行人專用時相號誌路口、70處三色運作號誌路口及家長接送區路段，9月26日也將比照平日實施；而10月1日、10月2日及10月9日則比照假日實施。

另外，考量通勤疏運需求，9月26日當天北市聯營公車，包含內科及南科等各通勤專車，將以平日班距營運；配合上班上課日，休閒公車除了108路（含區間車）外均停駛。

針對10月1日至4日中秋節四天連假，以及10月9日至11日國慶日三天連假期間，北市聯營公車以假日班距營運，各線通勤專車包含內科及南軟通勤專車停駛。

北市公運處也請各公車業者利用既有人力做調度，加密其他行經重要台鐵、公車車站、知名商圈景點、或大型活動場地如國慶典禮的公車路線班次，以便民眾搭乘大眾運輸。

若有其他公車路線資訊問題，可至北市大眾運輸及公車路線查詢系統「大台北公車」網站（https://ebus.gov.taipei/）、5284手機版網頁（pda.5284.gov.taipei）或台北市民當家熱線1999查詢。