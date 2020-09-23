影／新北市府變身音樂沙龍 公務員陶醉到不想上班

涼爽的秋意逐漸靠近，新北市府今中午特別在一樓大廳舉辦「秋日沙龍音樂會」，邀請知名音樂家姜智譯及在地音樂家演出弦樂四重奏，悠揚的樂聲穿梭在挑高的市府大樓，令不少用餐完畢的公務員忍不住駐足欣賞，拋卻上班的心。

文化局指出，音樂家姜智譯集指揮家、獨奏家及樂團首席身分於一身，2001年起以26歲之齡擔任台北市立交響樂團首席，為當時台灣最年輕的職業樂團首席。他也經常受邀至芬蘭、美國、義大利及中國大陸等地演出，獲得各界極大肯定。