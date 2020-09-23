北市將辦耶誕新年城 侯友宜：非常開心台北市跟進新北

台北市計畫辦耶誕新年新年城，打破雙北不成文默契，新北市已經連辦歡樂耶誕城10年，去年創造618萬以上觀賞人次，市長侯友宜今天表示，非常開心台北市能夠跟進新北在重要節日辦活動，但相信和台北市一定不一樣。

過去雙北有不成文的默契，台北辦跨年，新北則辦耶誕活動，以免兩市因距離近而導致人潮分流，但如今北市計畫結合耶誕和新年合辦活動，外界視為有互別苗頭的感覺，侯友宜表示樂觀其成。

台北市今年首度要舉辦耶誕活動，還趕在新北耶誕城前舉辦。侯友宜說，他非常開心台北市能夠跟新北市一樣，跟進歡樂耶誕城辦活動，讓台北市喜歡在耶誕前慶祝的人也有個活動的場所。

未來新北市的歡樂耶誕城每年也會不斷的創新改變，讓新北市的歡樂耶誕城在國際上能見度越來越高，尤其今年會擴大歡樂耶誕城區域，加入府中美學，相信一定跟台北市不一樣，今年會做得比往年更突出，更能跟國際接軌，大家可拭目以待。

另外，淡江大橋2024年將落成，事先要有願景規畫，希望淡江大橋是台灣最美麗的地標，每次回國俯望的就是美麗的淡水河口，看到淡江大橋，除了煙火的方式，還要思考有沒有更亮麗的展現方式，讓全世界看到台灣的希望之橋在淡水。

「新北歡樂耶誕城」是台灣主要的城市耶誕節慶活動，10年下來已成了全台灣，甚至亞洲最具代表性、最盛大的年度節慶活動，連續多年屢獲國際知名媒體推薦。今年將首次與迪士尼合作，會用不同於傳統的方式呈現，讓今年的「2020新北歡樂耶誕城」更豐富、多元。