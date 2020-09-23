北市副市長：未來串連松菸和大巨蛋 提升在地榮譽感

台北市副市長蔡炳坤今天表示，大巨蛋若照目前進度順利，應該後年就能完成，將帶來商機和人潮，台北市目前正進行「5+3」重要計畫，今年完成北流、明年台北市表演藝術中心、後年大巨蛋，三個旗艦型的建設完成後，台北市文化生活品質將提升。

美國創新中心（AIC）今年六周年，美國在台協會（AIT）和松山文創園區今天共同舉辦「2020美國創新中心開幕典禮」，蔡炳坤、AIT副處長谷立言出席致詞，行政院政務委員唐鳳以預錄影片的方式致詞。

蔡炳坤表示，AIC搬遷到松山文創園區南邊，是比以前更好的位置，因為目前的位置面向大巨蛋，而且是第一排，大巨蛋若照目前進度順利，應該後年就能完成，將帶來人潮和商機，將文化和體育園區串連後，新的位置變成第一排，「以前是後花園，現在變成第一排」。

蔡炳坤說，未來空間使用應該會更多，松菸不只是松菸，不只是文創基地，更重要的是要打造無圍牆博物館，未來規劃如何和大巨蛋串連，新舊融合，結合產業和文化、人和空間，打開傳統博物館框架，走入大家的生活，希望更多國人到這邊來，帶動這邊的繁榮，提升在地榮譽感。