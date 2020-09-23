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圓寶減肥了 動物園：量體重時間不同所致

中央社 / 台北23日電

大貓熊寶寶「圓寶」今天體重5064公克，比兩天前的5123公克還輕。動物園表示，「圓寶」體重變輕，應是量體重與喝母奶的間隔時間較長所致，並非真的「減肥了」。

「圓寶」今天87日齡，體重5064公克，比85日齡的5123公克還輕。對此，動物園發言人曹先紹表示，保育員固定每天上午為「圓寶」量體重，但有時是在剛喝完母奶時量，因此體重較重，過幾天量體重反變輕，則可能是量體重與喝母奶的間隔時間較長所致，並非「減肥了」。

另外，曹先紹表示，園方昨天驚喜發現，「圓寶」下排牙齦有微微突起，終於長出2顆牙齒。根據照養紀錄，姊姊「圓仔」是在78日齡時，下顎犬齒及門齒開始冒出細微白點，可見「圓寶」一路追趕進度。

曹先紹說，「圓寶」上週健康檢查時，保育員發現「圓寶」開始會跟著聲音的方向轉動，如今下排牙齦冒出小犬齒，生長發育持續挺進。

曹先紹指出，「圓寶」目前仍只能喝母乳，等到5個月大左右時會長出24顆牙齒，7至8個月大後開始換牙，將長出42顆恆齒，這時才能吃母乳以外的副食品，但一直要到1歲半左右才會完全斷奶，主食真正轉為全竹大餐。

曹先紹補充，「圓寶」進行健康檢查時，總是睜著圓滾滾大眼睛，配合工作人員進行各項形質測量，偶爾打個哈欠，有時卻會突然發出聲音，是個非常有個性的「辣」妹。

圓寶 健康檢查 牙齒

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