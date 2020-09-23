打臉柯文哲海綿城市 北投公園花900萬鋪花崗岩人行道

台北市長柯文哲上任後為了因應極端氣候而推動的「海綿城市」，針對破損人行道路及公園路面優先進行高壓透水地磚鋪設工程，北市議員鍾佩玲卻指出，目前正在施工的北投公園人行道更新工程卻用價格較高昂的天然花崗岩進行道面鋪設，對此，北市公園處解釋，因人行道鋪面凹凸及間隙過大，加上配合「北投生態博物園區」計畫改造工程，才採用細鑿面花崗岩材質鋪設人行道。

鍾佩玲表示，公園更新使用透水鋪面雖為重要政策，但透水磚鋪設受限公園地形與周邊工程環境。經查詢，高壓透水磚鋪面單為每平方公尺1050.89元、花崗岩材質為2830.69元，花崗岩單價為透水磚的2.7倍，以北投公園為例，花崗岩鋪設人行道就須高達900萬元。

鍾說，此工程因現場條件無法使用較便宜且為市政重點項目的透水鋪面，除須編列高額預算，也顯示柯文哲自豪的海綿城市政策，並無將實際工程施作的困難列入考慮，政策顯然與現實有落差，透水鋪面政策空有KPI，卻忽略實務困難，呼籲未來工程除考量政策目標，也該在城市美學、社區期待及財務中尋求平衡點。

公園處指出，北投公園曾於2001年整修，當時周遭人行道鋪設粗鑿面花崗岩，至今已使用約20年，然而，不少遊客及在地民眾反應，原有公園鋪設的粗鑿面花崗岩人行道，間隙約有6公分且凹凸面大，造成行走不便、身障者電動車、娃娃車或行李箱推行不順。