台南回收「國王與國王」繪本 挺同：憑什麼這麼做！

有關性平教育的繪本「國王與國王」引發討論，台南市傳出教育局向各校回收該繪本的情況，台南市議員林易瑩與同志家長今天在議會對此表達抗議，「明明是中央認可的適齡繪本，憑什麼回收」，要求教育局要說清楚、講明白，不能在恐同團體的壓力下做出這種決定。

教育局主秘楊志雄表示，教育局絕對沒有設定任何的立場，只是因為該繪本引發討論，有的家長希望能夠換書，教育局才會做相關的統計，並沒有主動回收，過程中可能有資訊不清的狀況，造成誤會，會再向學校說明與了解。

林易瑩與台南市性別平等與婦女權益委員會委員、也是女同志的陳釩，今天一起舉辦記者會「國王與國王繪本被回收 教育局立場何在？」會中提出教育局發公文給各校要求調查該繪本回收的狀況，並指出有孩子的聯絡簿裡面，老師填寫要求回收該繪本，甚至還有學校因為繪本已經被孩子帶回家，而由學校自掏腰包買該繪本給教育局回收的情況，痛批「非常離譜」

記者會中，教育局官員表示，絕對沒有要求各校回收，只是想調查各校回收的狀況；林易瑩則表示，如果只是調查，為何各校紛紛回收，甚至還有自掏腰包買書回收的情況，「如果你只是調查對方的戶頭裡面有多少錢，對方不會把錢都領出來給你吧！」，教育局的態度顯然曖昧不清，「教育局不能嘴巴上說重視性平教育，但實際作為卻不是這樣」

陳釩表示，據她在網路上向家長了解，多數的家長並不反對繪本中提到性平教育，繪本的內容不僅能夠讓同志家庭的孩子產生認同，也能夠讓一般家庭的孩子更能理解同志，學習包容，教育局不能夠因為少數家長的態度，就將繪本回收。

楊志雄表示，經清查台南市共有178本「國王與國王」，其中60本由學校收到圖書館去讓孩子借閱，其他的有的是孩子持有、有的是回收，數量並不清楚。

他表示，其實不僅是該繪本可以更換，其他的繪本只要是家長或孩子不喜歡也都可以換，但是在過程中，學校與老師可能有誤會。