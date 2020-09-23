永和婦女會辦重陽義剪 讓700位長輩開心剪燙髮

新北市婦女會、新北市副議長陳鴻源服務處等單位今在永和國父紀念館聯合舉辦「幸福送暖、讓愛從頭」重陽敬老義剪、義燙、義診活動，今年邁入第18年，現場參加的長輩700位，新北市副市長謝政達表示，感謝永和區各界18年來持續不間斷的愛心。

永和區婦女會結合志工，比照往年動員200多位髮型設計師和助理服務，除了曼都集團永和店和三重店外，穀保家商美髮、美容科師生，每年都投入支援活動，幫忙剪、洗、燙、染，讓每位長輩在重陽節前夕都能更美麗、更開心。來燙髮的96歲阿嬤李丁媛說，自己每年都會來參加，已經參加10幾次。

新北市副市長謝政達表示，新北市重視銀髮長輩的福利，從老人共餐、銀髮俱樂部、公共托老中心、敬老眼鏡等一系列友善銀髮族的政策，都是希望讓長輩在地就養、健康樂活，謝政達也預告在重陽節前會致贈長輩重陽禮金，表達對長輩的尊崇，感謝長輩為社會辛苦的付出，希望社會共同建立敬老尊老的風氣。