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永和婦女會辦重陽義剪 讓700位長輩開心剪燙髮
新北市婦女會、新北市副議長陳鴻源服務處等單位今在永和國父紀念館聯合舉辦「幸福送暖、讓愛從頭」重陽敬老義剪、義燙、義診活動，今年邁入第18年，現場參加的長輩700位，新北市副市長謝政達表示，感謝永和區各界18年來持續不間斷的愛心。
永和區婦女會結合志工，比照往年動員200多位髮型設計師和助理服務，除了曼都集團永和店和三重店外，穀保家商美髮、美容科師生，每年都投入支援活動，幫忙剪、洗、燙、染，讓每位長輩在重陽節前夕都能更美麗、更開心。來燙髮的96歲阿嬤李丁媛說，自己每年都會來參加，已經參加10幾次。
新北市副市長謝政達表示，新北市重視銀髮長輩的福利，從老人共餐、銀髮俱樂部、公共托老中心、敬老眼鏡等一系列友善銀髮族的政策，都是希望讓長輩在地就養、健康樂活，謝政達也預告在重陽節前會致贈長輩重陽禮金，表達對長輩的尊崇，感謝長輩為社會辛苦的付出，希望社會共同建立敬老尊老的風氣。
陳根塗文教基金會董事長陳簡寶貴表示，非常肯定曼都集團董事長賴淑芬、永和店處長高碧珠等人，18年來對永和長輩不變的愛心，這些來義剪的髮型設計師，都是在公司的長期訓練和薰陶下，歡喜來投入老人服務工作。
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