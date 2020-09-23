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神岡區圳堵據點與幼兒園合作 老少共好畫繪本
台中市社會局委託老五老基金會推動社區照顧關懷據點老少共好計畫，結合在地特色課程，打破老少隔閡，提供不同世代間的互動平台，神岡區圳堵據點今天與鄰近翰林幼兒園合作，在老師引導下，依照食、衣、住、行、育、樂等主題，讓長者及小朋友共同繪製具在地特色的繪本，促進世代共融共好。
社會局副局長陳坤皇出席活動表示，市府積極推動老少共好活動，讓長者與年輕世代有互動機會，藉此引導年輕世代正向看待老年化議題、學習長者生活智慧，未來將持續結合地方創生，讓社區特色資源，透過創新、創意、創生等策略，融入老少共好課程，展現在地獨特性，凝聚社區意識。
圳堵社區發展協會理事長王其祥指出，感謝市府推動據點多元活動，提供長者與孩子互動平台，看著小朋友和據點長者們的可愛互動，備感溫馨，未來將持續與幼兒園合作，推出更多健康促進活動，創造不同世代互動機會。
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