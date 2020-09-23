技職生國內外技能賽獲獎 新北加碼獎金最高120萬

新北市長侯友宜今天表示，新北技職教育在國內及國外技能競賽成績亮麗，為鼓勵學生在國際舞台上爭取更好成績，國內外技能競賽獲獎獎金全面加碼，最高金額達新台幣120萬元。

侯友宜今天市政會議上聽取教育局長張明文「贏得未來．技職人才」專題報告，張明文說，新北自108年推動技職人才培育計畫，不僅在108年全國技能競賽獲佳績，更在國際技能競賽獲1金3銀1優勝的好成績，今年國內技能競賽也獲得8金6銀6銅，總獲獎人數35人，得獎數較過往翻倍成長。

侯友宜在聽完簡報後表示感動，因為他是警校畢業，也是技職教育出身，在技職教育適性發展下，養成他不畏槍林彈雨為國家奉獻的心，因此，他也全力支持新北市3級培訓6種技職競賽人才培育養成策略，技能競賽獲獎將全面加碼，最高加碼120萬元。

侯友宜接受媒體聯訪表示，為讓新北市的技職教育在國際舞台上爭取到更好成績，只要得到國際技能競賽的金牌，市府就會加碼頒發獎金鼓勵。讓技能教育的學生學到好技術，雙語能力也能有更突出的專業表現。進而能夠成為全國典範與國際並駕齊驅。

教育局表示，現行技藝技能培育與獎勵機制，學生在國內外技能競賽獲獎都是由中央頒予獎金。分別是國內競能競賽前3名可獲12萬元、6萬元及4萬元；國際競能競賽優勝到前3名可獲10萬元到120萬元不等獎金，指導老師依學生優勝到前3名可獲10萬元到40萬元不等獎金。

教育局表示，市府獎金全面加碼後，所有現行獎額都可獲市府相對加碼，也就是學生若國際競賽獲金牌，除中央予120萬元獎金，市府也相對加碼120萬元，也就是金牌選手共可獲240萬元獎金。