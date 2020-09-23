北市國中小營養午餐 11月每週再加一次有機菜

台北市教育局表示，原補助國中小營養午餐每週一次有機米、一次有機蔬菜，預定11月中旬每週再增加食用一次有機蔬菜，未來學校午餐使用國產食材每年補助約2億元。

教育局表示，學校午餐落實推廣三章一Q國產可追溯生鮮食材政策，每人每餐補助3.5元，一年補助約新台幣7000萬元；109學年度加碼升級為每週一餐有機米、一次有機蔬菜，一年補助總額達1億7000萬元。

教育局指出，預定11月中旬每週再增加食用一次有機蔬菜，台北市約16萬名學童受惠，未來學校午餐使用國產在地食材每年補助總額約2億元以上。

教育局日前宣布，北市校園營養午餐肉品禁用瘦肉精，凡經查獲，第一次加重記點10至20點，罰扣2萬至4萬元，並納入廠商評比；第2次再違反則終止契約。

北市學校午餐使用有機米及有機蔬菜，除有政府掛保證的「有機農產品標章」，更跨局處建置「有機食材供應平臺」，連結產地至餐桌，建立有機食材履歷，讓國中小學生吃得安心。