影／民眾盼20年終於有電梯 基隆西定市場外掛電梯啟用

基隆市西定市場興建已有30年，為1到3樓的綜合性建物，分別做為市場、親子館、托嬰中心、圖書館及活動中心使用，但長者及婦幼常要爬樓梯，十分不便。市府規書多年，克服法規及建管雜照取得等技術上的因難，花費411萬元建外掛電梯，今天正式啟用。民眾說「等了快20年，終於有電梯了」。

西定市場大樓位西定路中心位置，民國79年興建，1樓是西定市場，2樓是親子館及托嬰中心，3樓是圖書館及西定里活中心，每天的使用率都非常高，但沒有電梯及無障礙通道。很多民眾反映使用很不方便，尤其老人家要爬電梯，有時得在半途休息才能繼續往上走。

中山區公所與市府都發處、產發處、社會處、民政處等單位充分合作與密切配合，逐一克服了「基地法規檢「建管雜照取得」等技術上的因難依計畫在期程内完成電梯，提供這棟綜合大樓更方便更安全的優質使用環境。

市長林右昌抱著一名只有1歲的小朋友致詞，他說，小朋友的阿公是100歲的人瑞，有了電梯之後，小到1歲的小朋友，大到百歲的長輩都可以輕鬆方便上樓，不用辛苦地爬樓梯。但西定市場要做電梯，因為是老舊建物，施作外掛電梯非常的困難，雜照和使照很不容易，還要水土保持，市府都一一的克服，不是大家想像的容易，過去問題永遠都解不開，經市府的努力才把電梯完成。

林右昌並說，只要有需要，老舊公有建築市府都會來努力克服困難，規畫電梯的可行性，但每個案件狀況不同，提供大家更方便的電梯是有必要的。