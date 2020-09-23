聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／民眾盼20年終於有電梯 基隆西定市場外掛電梯啟用
基隆市西定市場興建已有30年，為1到3樓的綜合性建物，分別做為市場、親子館、托嬰中心、圖書館及活動中心使用，但長者及婦幼常要爬樓梯，十分不便。市府規書多年，克服法規及建管雜照取得等技術上的因難，花費411萬元建外掛電梯，今天正式啟用。民眾說「等了快20年，終於有電梯了」。
西定市場大樓位西定路中心位置，民國79年興建，1樓是西定市場，2樓是親子館及托嬰中心，3樓是圖書館及西定里活中心，每天的使用率都非常高，但沒有電梯及無障礙通道。很多民眾反映使用很不方便，尤其老人家要爬電梯，有時得在半途休息才能繼續往上走。
中山區公所與市府都發處、產發處、社會處、民政處等單位充分合作與密切配合，逐一克服了「基地法規檢「建管雜照取得」等技術上的因難依計畫在期程内完成電梯，提供這棟綜合大樓更方便更安全的優質使用環境。
市長林右昌抱著一名只有1歲的小朋友致詞，他說，小朋友的阿公是100歲的人瑞，有了電梯之後，小到1歲的小朋友，大到百歲的長輩都可以輕鬆方便上樓，不用辛苦地爬樓梯。但西定市場要做電梯，因為是老舊建物，施作外掛電梯非常的困難，雜照和使照很不容易，還要水土保持，市府都一一的克服，不是大家想像的容易，過去問題永遠都解不開，經市府的努力才把電梯完成。
林右昌並說，只要有需要，老舊公有建築市府都會來努力克服困難，規畫電梯的可行性，但每個案件狀況不同，提供大家更方便的電梯是有必要的。
市府表示，老舊公有市場增建電梯，先前已完成的有調和、祥豐市場，西定市場是第三處增建電梯。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言