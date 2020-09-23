捨22年教鞭改捏陶 徐永旭奪台灣陶藝界最高殊榮

今年65歲的徐永旭原在教育界深耕，歷經22年國小教職、運動員、國樂教師等身分轉換，在43歲時毅然辭去穩定的教職工作，全心投入陶藝創作的世界，20餘年間，參與國內外多檔個展與聯展，獲獎無數，今更獲得國內陶藝界最盛大競賽「台灣陶藝獎」的首屆卓越獎，作品將於明年底於陶博館展出。

徐永旭過去除曾擔任教職，更是一名運動健將、古箏演奏家，可說文武雙全，很早就開始接觸陶藝，直到31歲時，與朋友一起在高雄成立陶藝工作室，開始朝向專業路線邁進，更於43歲時辭去原本工作，正式踏上陶藝大師之路。

徐永旭指出，自己長年為類風溼性關節炎所苦，因此在作品中，以身體做為創作主體概念，強調身體與作品間的對話，從知覺、觸覺與痛覺出發，藉由土與世界的互相流動、作用，形構出作品。

徐永旭說，「要在身體被病魔吞噬前，發揮生命的最大張力」，20餘年的陶藝創作，不斷以手指按、捏、擠、推，注入個人的情感和汗水，並由單一物件逐漸擴展成與空間對話的大型作品，近年則專注陶藝作品「極大極薄化」，將土的厚重本質，捏塑出極為輕薄柔和的線條及形態，呈現反差新觀點，

鶯歌陶瓷博物館指出，徐永旭曾獲得「第八屆日本美濃國際陶藝競賽首獎」及2018年聯合國教科文組織國際陶藝協會榮譽會員的殊榮，並多次受邀參加全球各大雙年展與重要藝術機構展覽，今更獲得國內陶藝界最盛大的競賽「台灣陶藝獎」首屆卓越獎。