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石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲 原來梅花鹿跌落被救出

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲，原來梅花鹿跌落被救出。圖／新北市動保處提供
石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲，原來梅花鹿跌落被救出。圖／新北市動保處提供

新北市石門區濱海公路旁一處排水箱涵，日前一隻梅花鹿掉落受困無法自行脫困，距排水管出口約有25公尺，徐先生意外聽見洞內有不尋常的聲音，徒步走近細看，赫然發現是一隻有長角的梅花鹿。他立即打電話通報動保處，經眾人同心協力下，終於讓牠能夠被及時救出涵洞，將野放原棲息地。

通報的民眾徐永華說，平時開車經濱海公路從未看過有梅花鹿出沒，他途經涵洞前往海邊時，意外聽見洞內有不尋常的聲音，懷疑不知何種動物受困，叫起來很奇怪，徒步走近細看，赫然發現竟然是一隻有長角的梅花鹿，能被及時救出涵洞，令人開心。

動保處日前接獲民眾徐永華通報，在濱海公路旁2米深箱涵內，發現有一隻梅花鹿受困。三芝動物之家駐區獸醫謝弘斌及動保員唐俊源快速前往救援，到達現場後發現箱涵與地面高度落差約2公尺深，而且擋土牆從上而下來的水流不斷，使得救援工作一度受阻。

動保員唐俊源先清除排水管中的雜物枯枝開路，慢慢將梅花鹿引導前進，配合駐區獸醫謝弘斌以吹箭將梅花鹿麻醉，最後經由路過熱心民眾們與動保員合力協助小心翼翼將牠抬上管制車安置。

經駐區獸醫檢查這隻公梅花鹿，雖然由高處慘摔下涵洞，導致鹿角上有小擦傷外，身上並無外傷，經檢視並無人工飼養耳標證明，三芝動物之家先將牠載回讓牠安置休息並給予營養補充治療，等牠完全恢復體力後，載至山區原棲地野放，讓牠回歸自然山林。

石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲，原來梅花鹿跌落被救出。圖／新北市動保處提供
石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲，原來梅花鹿跌落被救出。圖／新北市動保處提供
石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲，原來梅花鹿跌落被救出。圖／新北市動保處提供
石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲，原來梅花鹿跌落被救出。圖／新北市動保處提供
石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲，原來梅花鹿跌落被救出。圖／新北市動保處提供
石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲，原來梅花鹿跌落被救出。圖／新北市動保處提供

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