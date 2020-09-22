惜物網拍賣物未領貨一個月200件 議員酸：可以關了

北市財政局上午至議會財建委員會今進行工作報告，其中動質處經營的「台北惜物網」拍賣平台，因標售商品不能保證正常運作，且本月逾期未領貨的件數就快200件，議員侯漢廷說，市府乾脆考慮別再經營。對此，動質處說，今年上半年的成交件數為2.1萬件，且近年來惜物網已和14個縣市4000多個公務機關合作，也愈來愈多商品上架，讓已報廢的公物能重生再利用。

另外，議員質疑，不如直接委外給民間購物網站經營，但財政局長陳家蓁說，惜物網是公家機關的公物報廢後便宜拍賣，礙於採購法，無法委外給民間購物網站拍賣，市府只是做為一個平台，並管理網站。

動質處副處長張孟純說明，雖不保證報廢商品功能是否正常，但民眾投標前可跟預約前往檢視並測試，沒有問題再標，通常底標價的二倍，就可以標到。例如的100元的商品，大約200元成交，僅約一成民眾會棄標。 不過若惡意棄標，可能會被停權一年，不得參與投標。