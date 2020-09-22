抽查全過關 台南白蝦秋節安心吃

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
正值台南白蝦上市高峰，台南市政府農業局動物防疫保護處近來抽驗均合格，消費者可安心食用。圖／台南市政府農業局提供
正值台南白蝦上市高峰，台南市政府農業局動物防疫保護處近來抽驗均合格，消費者可安心食用。圖／台南市政府農業局提供

秋節近，正值台南白蝦上市高峰，台南市政府農業局動物防疫保護處表示，近來加強抽驗結果均合格，消費者可安心食用。

根據108年漁業年報統計，台灣年進口白蝦2萬5千公噸，國內生產1萬公噸，台南白蝦佔國內生產量達1/3，約3千300公噸，是國內養蝦重鎮。動保處表示，面對產量不足、十足目虹彩病毒入侵危機及用藥風波等種種威脅，農業局今年度十足目虹彩病毒採樣檢驗皆為陰性，未上市蝦隻藥物殘留採樣，結果也都合格。

農業局指出，目前國內養蝦業者觀念比以前正確，避免濫用藥物危害，動保處也常邀請學者專家教導業者飼養管理及疾病防治，灌輸生物安全防疫觀念，藉由生態養殖、混養、加強養殖管理或使用益生菌等方式，讓業者養出安全健康的白蝦。

農業局長謝耀清提醒養殖業者，蝦隻養殖首重水質穩定及飼養管理。業者有任何養殖疾病防治疑問，可電洽動保處（06）6322899分機12或22或（06）2130958，有專人提供諮詢服務。

十足目虹彩病毒 抽驗

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