萊豬進口 士林夜市攤商盼有配套與清楚標示

中央社 / 台北22日電

政府放寬美豬美牛進口，士林夜市自治會認為要有配套、訂裁罰制度，與攤商多溝通，夜市有許多小吃業者像肉圓等會使用豬肉，應清楚標示。農委會官員說，會參考自治會意見。

政府明年將放寬含萊克多巴胺（萊劑）美豬、30月齡以上美牛輸台。台灣民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如與無黨籍台北市議員陳建銘今天針對美豬進口議題開座談會，農委會等官員及多名士林夜市攤商自治會代表皆出席。

士林市場自治會副會長黃孝敏在座談會上表示，許多攤商會賣台灣豬肉，但可能有不肖業者會進口豬內臟，致水餃、滷肉飯等小吃業者使用，建議政府多與業者溝通，並讓相關標章、標示明確化。

士林夜市國際觀光發展協會理事長賴信瑜說，政府要開放萊豬，事前一定有跟專家、學者討論，攤商會配合，希望有配套措施多宣導，不要造成消費者恐慌，影響攤商生計。有觀光夜市協會理事長提到，標章、標示清楚，才能防止市面出現仿冒標章。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山指出，夜市販售的小吃像肉圓、肉羹等都有使用豬肉，政府要開放萊豬，若沒說明可能造成民眾恐慌，也會影響攤商生計，建議不要進口，若要進口應清楚標示。

出席座談會的農委會畜牧處長張經緯表示，屠宰豬肉都會有獸醫師檢驗合格標章，建議攤商購買台灣豬肉時多注意，此外，會推動相關配套，像規劃「台灣豬識別標章」也會與食藥署合作，後續會整合其他標示並持續跟地方宣導，也會研究、參考自治會意見。

夜市 美豬 農委會

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