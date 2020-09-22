吉慶國小「黑水虻養殖」 賴清德參訪循環農業

瑞芳區吉慶國小因營養午餐廚餘垃圾傷透腦筋，也因此發展出「黑水虻循環農業」以解決問題，讓飼養黑水虻幼蟲「鳳凰蟲」的廚餘環境不散發異味，而鳳凰蟲也能當作母雞、鵪鶉、原生溪魚的食物，副總統賴清德今(22)日參訪，並鼓勵校方推展循環農業科技。

在吉慶國小家長會長游璩駿的牽線下，副總統賴清德今(22)日特地前來學校參訪這項循環農業的試辦成果，目前自動化的處理器，掌控著黑水虻幼蟲的環境溫度和濕度，幼蟲不僅可消滅廚餘，豐富的蛋白質可以取代魚粉作為養殖飼料，學校復育的原生溪魚喜歡吃，而陸續以此飼育的母雞跟鵪鶉，更能產出蛋類美食。

新北市議員林裔綺表示，新北市人口數居全台之冠，製造出的廚餘垃圾是政府相當棘手的問題，除了部分拿來養豬、肥料或作生質能源外，剩下的大部分以焚化爐處理，但易造成異味與環境破壞，因此推展循環農業是項重要議題，而瑞芳區吉慶國小是新北市第一所，以「黑水虻循環農業」作為解決廚餘問題的學校，實地以地方環保永續節省政府負擔。

副總統賴清德表示，吉慶國小未來若有機會以循環農業作為地方新產業，不僅能帶來就業機會，也能有助於土地活用與廚餘垃圾處理，只是一旦農委會與環保署研究完，考慮陸續推動至全國後，瑞芳四腳亭地區能為黑水虻循環農業產業鏈提供哪方面的區位優勢，需要地方仕紳日後評估思考。

目前農委會與環保署研究後，考慮陸續推動至全國，在這之前將先以循環農業教育，帶領孩子們認識這些蟲蟲，了解牠們神奇的分解能力，並在校園中學習與生態和諧相處。