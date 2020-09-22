最年輕的製茶王 石碇葉承軒「青出於藍」

2020年全國部分發酵茶製茶技術競賽冠、亞軍都是由石碇茶農獲得，其中拿下冠軍的葉承軒，年僅23歲，在40名參賽者中脫穎而出，成功為新北市蟬聯10屆冠軍，葉承軒的家族是世代製茶，有著一位冠軍老爸葉文鵬，可說「青出於藍」，更成為石碇之光。

86年次的葉承軒回鄉接下茶園工作，專心聽著父親葉文鵬在製茶上的叮嚀，，製茶經驗兩年多，卻能夠在全國製茶技術競賽中獲得冠軍，被封為全國最年輕的製茶師，他笑說很意外，畢竟自己經驗少資歷淺，但也在回到茶園後，才發現製茶相當具有挑戰性，所以讓他更想要在這當中追求更多的進步和突破。

葉家世代製茶，葉承軒從小耳濡目染，更有著一位冠軍老爸葉文鵬，經常在區賽、市賽獲獎。

葉文鵬表示，全國製茶技術競賽難度極高，比賽地點在南部嘉義，異地比賽不但茶葉性質、使用機具都需要臨場判斷和反應，對於兒子青出於藍，獲得全國冠軍相當開心，並期許他能繼續抱持謙卑的學習態度，精進自我技術。

雖然葉承軒年輕經驗少，但卻有著堅毅的特質，原來他曾經是一位角力選手，在過去的比賽場上，訓練出高度的抗壓性，也使得他在製茶比賽中可以穩定表現。

石碇區長李浩榕表示，葉承軒獲得全國製茶冠軍，讓石碇區在青農返鄉發展更具信心，未來除了基礎建設的完善，更希望讓青農可以相互交流，並肩合作為石碇農業開創新局面。