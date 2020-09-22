要禮讓行人 汐止大同轉中興路取消右轉燈

汐止大同路、中興路口，人車很多，只是在右轉中興路有設置了一個右轉引道，許多駕駛人認為是引道不需要停等紅綠燈，停與不停引起討論，所以，昨(21)日市議員廖先翔會勘，除了取消右轉燈，也要求加強禮讓行人標誌，保障人車安全。

市議員廖先翔指出，在大同路要右轉中興路有一個右轉引道，那這個右轉引道設置也引起很多人討論到底要不要停等紅燈，所以我們今天特地邀請市府交通局、警分局進行討論，那依目前號誌跟標線的規劃，是要停等紅燈，只是一般民眾會認為有右轉引道的地方應該不用停等紅燈。

經跟交通局討論就讓右轉引道可以直接轉就好，當然，交通局也會比較擔心行人的安全性，所以，市議員廖先翔建議在開放右轉引道不受號誌控管可以右轉的同時，也要提前加強標示，比如說禮讓行人違者受罰的標語，希望汽機車駕駛人在看到行人還是必須要禮讓，行人也要注意有沒有車輛要通過。

廖先翔表示，另外這個路口我們也討論，在大同路穿越中興路的路面有綠鋪面就是標線型人行道，那標線型人行道是在沒有辦法做實體人行道退而求其次的的設置，那有有民眾建議因為一旁有花圃的設施帶，是不是可以將人行道做在設施帶上，對安全更有保障，而上面有中華電信的電箱還有路燈，後續會再請相關單位來看。