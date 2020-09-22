三所「水源國小」大會師 展現多元特色文化

為達到移動學習的目標，花蓮縣秀林鄉及新竹市東區2所水源國小的師生，特別來拜訪淡水水源國小，三所水源國小學生展現特色文化，有非洲鼓以及原住民太魯閣族舞蹈等等，學生也進行攀樹等有趣行程，讓這場三所水源國小的合體，創造孩子更多元的學習與分享。

淡水區水源國小校長林振勝表示說，這是一場全國水源國小的大會師，透過這次活動，不僅是展現出學童之間的學習成效，也讓他們交到許多朋友。而活動一開始除了淡水水源國小，展現地主熱情，由學生表演非洲鼓的開場演出，讓現場非常熱鬧，接著就由來自花蓮的水源國小，表演原住民太魯閣族的舞蹈表演，相當精彩。

新竹市東區水源國小校長何信煒說，非常樂見有這樣的交流活動，其實先前就有到訪過淡水水源國小，那一次真的是收獲滿滿。

花蓮縣秀林鄉水源國小余展輝說，這趟交流雖然跋山涉水遠從花蓮北上，但對學生來說是相當有意義的活動。

此外三校特色都有藝術文化，在交流當中學生也進行攀樹等有趣行程，更讓這場三所水源國小的合體，創造孩子更多元的學習與分享。