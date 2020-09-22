汐止濟德宮也瘋咖啡 開課加碼學手工餅乾

新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程好受歡迎，連汐止濟德宮都報名參加，為期八堂課，除了教手沖咖啡，還安排了烘焙課程，今(22)日課程，老師不但教做戚風蛋糕，還有手工餅乾，學員們開心學習。

每週二下午濟德宮的咖啡班上課，學員們專心聽講，這次課程扛來了烤箱，要教烘焙，這一天教的是杏仁瓦片，老師帶來攪拌器材，還有麵粉、奶油等材料，因為，要教喝咖啡可以配的甜點點心，除了蛋糕，還有手工餅干，而在材料?拌後，老師示範一次，接著就由學員們上場推手工餅干，等到滿一盤後，就送進烤箱。

市議員周雅玲指出，我很開心的一件事就是咖啡班在汐止應該算是頗為盛行了，那濟德宮也加入，老師也把咖啡之外的手工餅干杏仁瓦片來教學員，那杏仁瓦片在推的過程中，學員一開始手都黏答答的，但在送進烤箱出爐後就變的香香脆脆，那很多都同學都是第一次學習到手工餅乾，在老師用心的指導下，大家都收獲很多。

濟德宮主委許仲宸說，參加的都是志工或是信徒，對於手沖咖啡大家都很有興趣也學的很開心，那一直以來都有開辦不同的課程希望讓志工、信徒生活中學習更開心。

老師唐芯表示，今天很開心教的是手工餅干也是功夫餅干，大家都練習的非常開心，在送進烤箱後也很快出爐，讓學員們不但會沖一杯好咖啡，也會做手工餅干和家人分享。