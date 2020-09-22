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輔大醫院辦公益畫展 陳建仁想買畫：要問家中財政部長

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
前副總統陳建仁與畫作「活水」合影。記者吳亮賢／攝影
前副總統陳建仁與畫作「活水」合影。記者吳亮賢／攝影

為慶祝輔大醫院成立三周年，97歲的墨西哥裔福音畫家鮑博(Francisco Borboa)即日起於輔大醫院展出35幅耶穌意象畫作，並會將畫展中售出的四分之一所得捐贈公益，前副總統陳建仁今與太太羅鳳蘋共同出席開幕儀式，對於記者詢問，想認購哪幅畫作？他開玩笑地說，要先問過太太才可以買，「她是家中財政部長，我是經濟部長。」

鮑博畫展即日起於輔大醫院一樓公益人文空間展出，展期至10月20日，35幅畫作總價約230萬元，義賣所得四分之一也將捐給輔大醫院兒少保護暨家庭性侵害防治中心，照顧貧困弱勢族群。

雖然鮑博無法親自來台，但在今日開幕儀式中，他也透過視訊方式向與會人員問好。輔大醫院院長王水深表示，鮑博長期致力於關懷弱勢族群，此次適逢輔大醫院3周年，他也特別舉辦具有寓意的畫展，期盼藉由耶穌基督畫作，傳遞無限的聖言深意，也達到傳教、傳愛的目的。

身為虔誠天主教徒的陳建仁及太太羅鳳蘋今也共同出席開幕儀式，雖然開幕儀式結束後，眾人大多已散去，但他仍與太太在會場欣賞畫作，神情十分專注。

記者上前詢問，有無想認購哪幅畫？他則開玩笑地表示，買畫一定要先問過太太，「她是家中財政部長，我是經濟部長」，最後2人因對描述聖經故事的畫作「活水」特別有感，決定花2萬5千元認購此畫。

前副總統陳建仁(右)今與太太羅鳳蘋(左)共同出席輔大醫院「鮑博畫展」開幕儀式。記者吳亮賢／攝影
前副總統陳建仁(右)今與太太羅鳳蘋(左)共同出席輔大醫院「鮑博畫展」開幕儀式。記者吳亮賢／攝影
輔大醫院「鮑博畫展」即日起展出，展期至10月20日。記者吳亮賢／攝影
輔大醫院「鮑博畫展」即日起展出，展期至10月20日。記者吳亮賢／攝影
輔大醫院「鮑博畫展」即日起展出，展期至10月20日，共有35幅耶穌意象畫作。記者吳亮賢／攝影
輔大醫院「鮑博畫展」即日起展出，展期至10月20日，共有35幅耶穌意象畫作。記者吳亮賢／攝影

陳建仁

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