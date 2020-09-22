防廢棄物檢舉變相職業化 北市政會議通過獎金天花板

為避免檢舉獎勵變相職業化、商業化，北市府市政會議今天通過「北市檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」修正草案，除提高載運廢棄物、剩餘土石方清除機具，未隨車持有相關證明文件的檢舉獎金額度，由原實收罰鍰金額百分之30，調高為50%。並規定檢舉人同一年度累計獎金，最高以30萬元為限。修正案今天通過後近日將發布實施。

北市環保局表示，囿於環保稽查人力有限，民眾檢舉環境污染案件，等稽查人員到場，往往污染源已消失、或行為人已不見蹤影，獎勵辦法基於鼓勵立場，對熱心民眾檢舉破壞環境行為給予適度獎勵，協助糾舉各項違反廢棄物清理法案件。

這次的修正提高檢舉載運廢棄物、剩餘土石方清除機具，未隨車持有相關證明文件之檢舉獎金額度至百分之50，是考量近期時有查獲載運剩餘土石方或營建廢棄物車輛，未攜帶聯單或攜帶不實聯單之情形，故調高檢舉該類案件之獎勵金比例，期以提高誘因，加強民眾協助舉發不法。

另外，由於科技日新月異，各類攝影器材及行車記錄器之使用普及，造成部分以從事檢舉為業的職業檢舉達人藉此領取高額獎金，環保局統計，2017年有檢舉達人領取獎金高達64萬680元、2018年更高達70萬3920元、2019年為81萬8160元，與當初立法初衷相違，且引起社會不良觀感及詬病，所以本次將檢舉人同一年度的累計獎金額度設定「天花板」，以30萬元為限。

環保局表示，為讓民眾清楚檢舉獎金相關規定，已設有廢清法檢舉獎勵專區，歡迎有興趣的民眾，至環保局網站的廢清法檢舉獎勵專區內瀏覽。

環保局表示，受理民眾檢舉後，會先行檢視是否符合相關要件，再依職權進行查證，並在行為人繳款結案後，再通知檢舉人領取獎金，同時也呼籲關心環境的民眾，能勇於檢舉身邊發現的環保違法行為，以共同維護整潔美好的市容。