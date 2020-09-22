萬里蟹成新北宴食材 紹興酒、可口可樂都入菜

秋風起，萬里蟹正肥！今年逢品牌9周年，新北市漁業處以「蟹島海風9吧！」邀請民眾品嘗萬里蟹，並到北海岸淡水、富基漁港和龜吼漁港一遊，其中「醬香萬里蟹年糕」還入選今年農業局精心規畫的「新北宴」，連紹興酒和可口可樂都入菜。

野柳假日活蟹市集將從中秋節持續到12月27日，每例假日供應現撈生猛萬里蟹及代客蒸煮服務，10月24日還有300份萬里蟹優惠福袋可搶。

副市長吳明機說，今年規畫串聯蟹島的啤酒三輪車蟹島巡迴、99隻萬里蟹裝置藝術「9吧！蟹島山海線找蟹趣」，還有在地慶典鱻蟹宴、獨木舟體驗、娛樂漁船賞景與捕蟹體驗等，錯過可惜。

「望月樓」主廚蘇權暉製饌「一蟹之秋」；「海釣族」與「台北凱撒大飯店王朝餐廳」等9家都市餐廳推出「品蟹饕客餐」，本月25日起至10月18日止，點品蟹饕客餐料理並達到指定金額，可獲得萬里蟹品牌小旗及序號刮刮卡1張，上網登錄序號，有機會抽中價值5萬8000元的GOGORO VIVA萬里蟹塗裝版1台。

另外，「畫蟹塗牆」活動只要民眾下載主辦單位畫出的4隻蟹螯，手繪或電繪發揮創意，在新北市政府農業局「稼日蒔光」粉絲頁指定活動頁面上傳作品，前3名可免費招待鱻蟹宴1桌，前10名在10月24日鱻蟹宴現場展示並頒發獎牌。

農業局長李玟表示，今年鱻蟹宴和總舖師「阿益師」合作，包括新北宴「醬香萬里蟹年糕」、經典菜色「萬里清蒸三點蟹」，連玉泉紹興的「台酒紹興燒酒蟹」、可口可樂的「可口可樂滷筍肉」都有。

如何挑選萬里蟹

萬里蟹包括花蟹、三點蟹、石蟳3種，都需存活在海水中，首先要選擇有活（海）水缸設備的業者，選擇有活力的萬里蟹。

其次要挑選肉量豐厚、飽肉率高的好蟹，試壓蟹肚，按下去手感覺得厚實可能就是好蟹；可掐倒數第2隻蟹腳，如果堅硬的就表示是成熟肥蟹。（資料來源：新北市漁業處）

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