北市公車肇事今年累計184件 議員憂：將創新高

台北市昨夜發生公車司機疑似疲勞駕駛打瞌睡，衝撞人行道撞毀十多輛機車，並不幸造成1死1傷的事故，對此，台北市議員王鴻薇下午在議會交通部門質詢指出，台北市公車肇事件數從107年的168件、108年197件，到今年光是7月截止就已經有184件，顯見今年的肇事案件一定會再創新高。

王鴻薇統計，近3年事故分別造成95人、125人、124人受傷，並且今年的事故中已造成6人死亡，不包含昨天事故，已經明顯比107年的0人和108年的2人高出許多。

王鴻薇表示，台北市公車車禍頻傳，議會針對這項議題，也已經多次有議員提出來質詢，市府每次都說會檢討改進，但從這些數字看來，市府是越檢討越嚴重。

她說，今年5月才發生公車司機疲勞駕駛追撞前車，而昨晚又發生如此嚴重的事故，公車肇事案件一年比一年多，一年比一年嚇人，公運處不只應該深刻檢討司機的排班、教育訓練問題，且針對這些連續發生事故的業者一定要處分。