吉慶國小黑水虻吃廚餘餵魚雞 天天雞蛋加菜賴清德稱讚

新北市瑞芳區吉慶國小建置高速發酵「黑水虻」系統，黑水虻把廚餘都吃光光，還用來養雞、餵魚，天天都有新鮮的雞蛋、鵪鶉蛋可以給學生加菜。賴清德今天到學校訪視，他指出，黑水虻可有效率地處理廚餘，但目前整體產業的架構仍尚未完整，需要由農委會進行調查評估後，如果沒有問題，可以由政府將黑水虻養殖在各地推廣。

吉慶國小的的廚餘如何處理，原本很困擾學校，但老師們想到黑水虻從蛆變蛹的階段食量驚人、成長又快，且至今沒發現對人類有害，被稱為「大自然的清道夫」。吉慶的廚餘因此得到解決，黑水虻成為「永續農業」的重要角色，也讓孩子們體會食農循環的神奇。

校長簡聰義說，學校廚餘的量很大，原來是交環保局清潔車，但是因時間無法配合，實在很困擾，後來想到自己來挖洞當肥 料，但挖到沒地方挖了，後來知道黑水虻可以吃廚餘，就這樣慢慢發展起來。學校把黑水虻用來餵溪裡的魚，但魚吃不了那麼多黑水虻，就用來養雞、養鵪鶉，生了很多蛋，為學校增加很多額外收入，整個過程可以教育小孩子食農教育的觀念。

行政院農委會為推動食農教育，在吉慶國小協助建置高速發酵「黑水虻」系統，實地以地方永續環保來節省政府負擔，並達成校園「零廚餘」，今天舉行「黑水虻循環農業實務與推動」活動。

農委會畜產試驗所助理研究員梁世祥說，黑水虻成長過程分為卵、幼蟲、蛹及成蟲4個階段，各階段都分別可製作成蛋白飼料、甲殼素及有機肥等。以廚餘等腐爛有機物為食物，除可運用在水產養殖、生物科技及環境改善方面，更可以解決家庭廚餘的堆積，環保還具有經濟潛力。

吉慶國小家長會長游璩駿表示，一隻黑水虻就可以解決30公斤廚餘，是一種環保產業，可以讓孩子親手參與環境保育的工作，可帶給小朋友能更多元的學習。