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信義東延段1.42公里蓋7年 議員批：每年龜速200公尺

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北捷運信義線東延段廣慈(R03站)，預計112年底完工。 圖／報系資料照
台北捷運信義線東延段廣慈(R03站)，預計112年底完工。 圖／報系資料照

北市信義線東延段路線在105年開工，從象山站往東延伸，沿信義路六段，接福德街轉中坡南路至玉成公園，全程1.42公里。台北市議員王鴻薇下午在議會交通部門質詢指出，東延段僅設一站，但施工期居然長達7年，預計112年12月31日完工，進度約每年「龜速」200公尺。

王鴻薇說，信義東延站延宕20個月，目前進度僅44%，一年僅推進200公尺，簡直龜速到不可思議，旁邊已動工的廣慈園區預定111年完工，信義線東延段不能配合通車，將會對當地交通有災難性的影響。

王鴻薇質疑，112年底完工只是目標，且東延段只有一站，原本設計兩站，取消一站雖然是迫不得已，因土地取得問題，無法等待，但東延段應配合廣慈園區，因為未來社宅有1500戶進住，台北市長柯文哲原本要在卸任前搶在111年底前完工剪綵，加上有社福設施要進駐，若交通沒有改變，當地還在施工，交通亂象可想而知，將是居民未來可以想見的噩夢。

王鴻薇要求，東延段的工程要配合廣慈園區的社會住宅啟用。捷運局長張澤雄指出，施作地下車站程序都一樣，時間有一定程序，前面落後20個月 ，後面會趕工，因此只晚一年，預計112年底完工。

對於落後的原因，張澤雄說，因為靠近山邊，地下岩盤強度超出原來預期4倍，無法充分掌握，這是工程上的特殊因素，會努力克服，但最困難的連續壁已經施作完成，目標是112年底完工。

至於廣慈園區的交通問題，因111年後捷運的工程都是在地下進行，地面上交通可恢復原來道路狀況。等1500名社宅住戶全部進住，東延段也快完工通車。

王鴻薇 北市 捷運

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