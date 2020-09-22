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30年公寓8萬餘棟 北市推申設電梯補助

中央社 / 台北22日電

北市都發局今天表示，全市30年以上、無電梯公寓約8萬餘棟，申請公寓增設電梯補助政策已起跑，時間至今年底止，若電梯符合通用設計規範，最高可補助新台幣330萬元。

台北市都市發展局指出，全市平均屋齡約34.6年，30年以上建物總共約9萬7427棟，其中無電梯公寓約8萬餘棟，且將走向超高齡社會，住公寓的長輩想使用電梯是多數市民期望。

都發局推動「都市更新整建維護補助方案」，其中包含增建電梯及修繕整理，從民國104年起推出方案後，至今有36件申請案。

都發局表示，位於大安區的旭大華廈是今年申請增設電梯獲補助款的社區之一，且已完工；黃姓住戶提到，從網路得知市府有增設電梯補助方案，與鄰居前往說明會了解詳情，才知申請補助應先整合住戶，與住戶溝通後，一起向市府申請並核准，讓公寓有電梯。

都發局指出，都更處今年公告「台北市協助老舊建築物更新增設電梯補助作業規範」已起跑，至年底前都可申請；每棟建物設1座電梯，包含設計、施工費，最高補助220萬元，若電梯符合北市通用設計規範，補助可提高至330萬元。

此外，都發局表示，危老重建時程獎勵將逐年折降，預估至114年5月間就沒獎勵措施，呼籲有重建需求民眾，應提早申請，為宣導危老重建相關法令，9月至11月間在各行政區辦6場次說明會，相關資訊可至建管處官網查詢。

電梯 通用設計 北市

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