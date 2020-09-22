新北績優里守望相助隊表揚 侯友宜：市政推動幕後功臣

新北市長侯友宜今天出席「109年績優里守望相助隊」頒獎典禮，與市警察局長陳檡文共同頒發60位守望相助隊與里長等受獎人。「推動市政工作的幕後功臣。」侯友宜表示，非常感謝與敬佩新北市所有守望相助隊員對於地方治安的犧牲與奉獻，也讚揚受獎代表及出席隊員獲獎是實至名歸。

新北市政府為表彰全市各里及社區守望相助隊平時於社區協助推動維護里內治安、消防救災、急難救助、關懷弱勢團體、公共安全、環保綠化、資源回收等市政工作，新北市警局辦理績優守望相助隊評選工作，從全市594隊里守望相助隊評選績優者共60隊，其中特優為板橋區大豐里等12隊、優等有板橋區自強里等20隊、甲等三重區永興里等28隊，脫穎而出獲此殊榮。