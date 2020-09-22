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臨時取消錄取 勞工獲賠近17萬薪水還免上班

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
仲裁會議室由3名學者專家籌組委員會，「小婷」的案件經2次會議後做成作成仲裁判斷書（圖為示意圖）。圖／新北勞工局提供
仲裁會議室由3名學者專家籌組委員會，「小婷」的案件經2次會議後做成作成仲裁判斷書（圖為示意圖）。圖／新北勞工局提供

新北一名女子「小婷」今年4月接獲新公司通知錄取職缺後，就向原公司提離職，同時也詢問新公司是否能延後報到，未料新公司卻以空窗期變數過大為由取消錄取，小婷提告並進入仲裁，最後判決公司須賠償適用期3個月薪水共16萬8000元，且不需要到職工作照領薪水。

小婷今年應徵貿易公司的國貿開發專員職缺，4月9日接到電子郵件獲得錄聘通知，4月16日回覆新公司接受聘用，並向原公司提出離職，電子郵件內有提到，暫定報到日期為5月11日，但以小婷回覆可報到的時間為主。

小婷依據郵件內容，提出是否延後到5月25日報到，未料新公司卻回覆，「因您提出延後報到，在這段空窗期變數過大，無法接受要求」，取消錄取通知，造成小婷不僅失去原有的工作，也無法到新公司報到。

新北勞工局接獲小婷的申訴後，召開勞資爭議調解但結果不成立，因此走上法院途徑，不過調解人建議勞資雙方運用「仲裁」來解決爭議，最後雙方同意交付仲裁，並由3名學者專家籌組委員會，經2次會議後做成作成仲裁判斷書。

委員會認為，新公司通知錄取在先，雙方勞動契約在勞工回覆接受聘用時就成立，且人事也發出「報到日期若需更改，也可隨時與我聯絡」等通知，勞工甚至願意配合原報到時間，事後取消錄取，是不合法終止勞動契約。

委員會表示，由於雙方有達成協議有試用期3個月，因此判決自5月11日起至8月11日的期間，新公司要支付勞方3個月薪資共16萬8000元，由於新公司受領勞務遲延，就是拒絕小婷提供勞務，因此小婷免上班就能領薪水。

勞工局勞資關係科長賴彥亨說，協商過程中，資方有坦承因為新冠肺炎疫情關係，才臨時取消這職缺，卻以勞工延後報到作為取消錄取理由，雙方同意交付仲裁，委員會根據仲裁法第31條的衡平原則做出判決，判決確定後也無法上訴。

薪水 新北

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