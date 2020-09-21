發掘原民音樂演藝之星 新北辦培訓課程孵育

新北市府原住民族行政局培育族語歌曲創作與演藝人才，分別舉辦歌曲創作、歌唱技巧教學等系列專業培訓課程，並與醒吾科大合作培力原住民族藝術團隊，邀知名藝人分享經驗。

新北市府原民局長羅美菁今天表示，演藝圈原住民人才濟濟，包括言承旭、張惠妹、動力火車、徐若瑄、張震嶽、蕭敬騰、A-LIN及阿爆等人，對台灣影視產業相當有貢獻。

羅美菁表示，新北市原住民表演藝術團體多元，許多原住民具演藝天分，醒吾科技大學流行藝術學院有師資與完整培訓課程，因此雙方合作培訓演藝人才，名人講堂是培訓演藝技能不可或缺的經驗分享。

醒吾科大22日將邀藝人唐從聖以「劇場表演心得分享－致表演者的金玉良言」為題，與新北原住民表演藝術團體成員及大學生，分享起伏演藝人生，如何完美詮釋劇場角色，在競爭激烈的演藝圈如何不被洪流淹沒。

羅美菁表示，原住民樂團BOXING於第26屆金曲獎獲得最佳新人獎，主唱葛西瓦更以族語創作，入圍第30屆最佳原住民歌手；入圍兩次金曲獎入的新生代女歌手呂薔Amuyi，也是來自泰雅族的天生美音。

羅美菁表示，為扶植有意進入音樂產業的原住民族族人，並鼓勵使用族語創作，舉辦「2020新北市原住民族語歌曲創作大賽」，並開辦6場培訓基礎課程，盼望展露原民音樂能量，挖掘新北各地原民好聲音。

原民局表示，基礎培訓課程包含歌曲創作、歌唱技巧教學，讓喜歡音樂創作者可踏出第一步，擁抱音樂大聲唱出族語。

課程在烏來、樹林、金山、淡水、三重、新店等6區開辦。還邀請宣傳大使排灣族葛西瓦，及專業音樂人擔任講師，以契合原民文化的方式與學子們交流音樂。