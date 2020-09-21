萬里五行財神廟好神奇 聚寶磁場有回聲

新北市萬里區有一處新廟鑽金宮供奉五行財神，不僅是祭拜的財神與一般財神廟不同，就連廟前廣場聚寶磁場的設計都超級神奇，民眾只要站在廣場正中央就可以聽見宛如傳聲筒傳來的立體音，而專家解釋這其實是因為回聲原理，飽滿的回聲，聽起來神奇，讓人覺得好像事與神溝通的傳聲。

金山財神廟慈善會理事長黎清美說，拜財神還有聚寶磁場可以感受來自四面八方的神奇回聲，鑽金宮裡供奉五行財神，有別於民眾求財拜五路財神，鑽金宮是搭配每個人不同的生肖五行，各自擁有專屬的守護財神，不僅是所拜財神很不同，就連廟外廣場聚寶磁場設計也相當神奇，聽香客說才發現，只要走到廣場的正中央，就可以感受有如傳聲筒般的立體聲與神溝通，真的很神奇。

走到聚寶磁場的中央就可以聽到宛如置身立體環繞音效的聲音，像是與神溝通的磁場不同所引發的現象，而實地去詢問專家，這其實是一種回聲原理。

海洋大學噪音振動研究室主管許榮均說，站在圓形建築廣場的中心，半徑若是沒有超過17公尺，如此一來聲音反彈間隔小於0.04秒，聽起來的回聲就會像是飽滿的立體聲，反之如果超過17公尺，回聲反彈間隔變大，那麼就會聽見像是聲音延遲的回音。

在鑽金宮不只是特殊的廣場設計引起回聲原理，跟著時代進步，還有求籤解籤也跟上數位化的腳步，設置一台問事求籤機，只要輸入生日、性別還有蓋手印，馬上就會列印出籤文，這也讓傳統的財神廟變得現代化、充滿趣味性，想要親身體驗與神溝通的特殊回聲原理，不妨可以到鑽金宮走走，感受天然的環繞立體聲，還可以認識專屬於自己的錢財守護神。