揪長輩來樂活 汐止大同里銀髮俱樂部揭牌

為讓老人家有休閒運動，不要只是在家看電視，配合市政府政策，汐止的大同里，成立銀髮族俱樂部，今(21)日上午的揭牌儀式中，希望住在附近的長輩可以多多走出門參加課程、共餐，讓生活更多采多姿。

新北市政府這幾年推動的銀髮族俱樂部，汐止區也陸續成立，截至目前為止已經成立了24處，而大同里銀髮族俱樂部地點就在活動中心，設備有健身器材、還有讓長輩上課的地方，設備齊全就是鼓勵長輩們多多走出來。

市議員白珮茹說，成立銀髮俱樂部可以讓長輩透過更多的課程學習成長，同時可以結合動健康讓身心靈可以更健康，也希望長輩有空可以多到銀髮俱樂部學習走走，生活也會更開心。

市議員廖先翔指出，在銀髮俱樂部成立之前，大同里還有成立黃金資收站，之後還有一個關懷據點也要成立，里長很用心規劃，希望大同里不止是一個回家睡覺的地方而已，我們希望大同里是一個充滿人情味、里民凝聚力很強、有共同目標的里。

汐止區長陳健民表示，今年預計會成立11個銀髮俱樂部，目前確定的是九個，我們希望銀髮俱樂部成立後，住在附近的長輩可以多多走出門參加課程、共餐。

大同里長黃翠華說，大同里人口數不少，其中65歲以上長輩就佔了15%，所以，為了讓他們健康樂活，除了辦共餐，也希望銀髮俱樂部的成立，讓老人家有更好的休閒空間，那會由汐止區全人社區關懷發展協會規劃一系列的活動，有運動方面、也有藝文的，中午的時候也會有共餐，希望透過銀髮俱樂部讓長輩生活更多采多姿。